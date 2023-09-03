Тарнавський: ЗСУ прорвали першу оборонну лінію Росії на Запоріжжі, друга лінія – слабша

Українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Про це він сказав в інтерв’ю Guardian.



За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.



Тарнавський стверджує, що Росія присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони і лише по 20% – для другої та третьої лінії, оскільки Москва не очікувала, що українські сили пройдуть.



«Зараз ми перебуваємо між першою і другою лініями оборони, – сказав він. – Ми завершуємо знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другий рубіж оборони».

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Повідомляється, що мінне поле заблокувало українські війська на кілька тижнів, поки сапери повільно розчищали штурмовий шлях, але тепер цей бар’єр подолано.



«Противник підтягує резерви не лише з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше і швидше. У нас все попереду», – сказав Тарнавський.

Днями розвідка Британії повідомляла, що українські війська на Оріхівському напрямку у Запорізькій області «вийшли на головну лінію оборони росіян». За її даними, російські військові не залишають спроб зупинити контрнаступ Збройних сил України на південному напрямку.

Також на початку вересня представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ЗСУ домоглися «певного успіху в районі другої лінії оборони Росії».

Генштаб ЗСУ останніми днями повідомляє про успіхи сил оборони України на південному фронті, зокрема про наступ на Запорізькому напрямку, де українські військові «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Минулого тижня у Генштабі ЗСУ, серед іншого, повідомляли про успіх в напрямках Новопрокопівки та Вербового. Обидва населені пункти розташовані поблизу нещодавно звільненого Роботиного.

Водночас російські воєнні канали стверджують, що першу лінію оборони як таку досі українські війська на подолали. В умовах бойових дій редакція Радіо Свобода не може оперативно перевірити, чи насправді відповідають дійсності ці твердження.