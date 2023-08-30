Південний фронт: у Генштабі повідомили про успіх ЗСУ поблизу Роботиного

Сили оборони України мали успіх в напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Новопрокопівка та Вербове розташовані поблизу нещодавно звільненого Роботиного.

За даними штабу, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

«Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додають, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках – противник вів безуспішний наступ біля Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Богданівки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області, важкі бої тривають.

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Напередодні у Міноборони України заявили, що після звільнення Роботиного на Запоріжжі ЗСУ продовжили просування в цьому районі.

Міноборони України 22 серпня підтвердило, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине, а вже незабаром з’явилися повідомлення, що в селі підняли український прапор.