Міноборони РФ цензурує скарги щодо проблем на фронті та інформацію стосовно просування ЗСУ – ISW

В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Міністерство оборони Росії, ймовірно, повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні, намагаючись піддавати цензурі скарги на лінії фронту та повідомлення про просування України.

«Міністерство оборони Росії нещодавно змінило свій щоденний стиль звітності, щоб зменшити щоденну кількість інформації про війну. Раніше Міноборони Росії оприлюднювало щоденне звелдення, яке відрізнялося від окремих зведень пресслужб кожного російського угруповання військ. Однак пресслужби кожного з російських угруповань 29 серпня опублікували текст, прямо скопійований із загального щоденного зведення, замість власних оригінальних. Міністерство оборони Росії постійно намагається запроваджувати інформаційну політику, яка б надавала обмежену інформацію про лінію фронту протягом усієї війни», – кажуть аналітики у своєму черговому звіті.

В ISW переконані: якщо ця тенденція збережеться, зміни Міноборони Росії у звітності можуть відображати «його ширші зусилля щодо цензури російських звітів про війну та уніфікації власного наративу».

Генштаб ЗСУ останніми днями повідомляє про успіхи сил оборони України на південному фронті, зокрема про наступ на Запорізькому напрямку, де українські військові «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».