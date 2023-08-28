У Міноборони розповіли, на яких ділянках фронту на півдні ЗСУ досягли успіху

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи ситуацію на південному фронті, заявила, що війська РФ там перебувають в обороні.

Водночас, за її словами, після звільнення Роботиного на Запоріжжі ЗСУ продовжили просування в цьому районі.

«В ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах», – написала Маляр у Telegram.

Міноборони України 22 серпня підтвердило, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине, а вже незабаром з’явилися повідомлення, що в селі підняли український прапор.

Роботине російські військові утримували з березня 2022 року. Це село невелике, площею всього 3 квадратні кілометри. До війни, за офіційними даними, там проживало менш як 500 осіб. Проте військові експерти неодноразово заявляли про важливість цього населеного пункту, оскільки він дозволяє контролювати автодорогу, яка веде до Токмака – великого логістичного хабу російської армії, міста з довоєнним населенням близько 30 тисяч людей.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ЗСУ наблизилися до наступного прориву оборонних позицій військ РФ на Запорізькому напрямку.

За даними останнього зведення Генштабу ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Запорізькому напрямку, зокрема, на Мелітопольському, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».