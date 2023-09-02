Армія Росії хоче зупинити ЗСУ, але ризикує розділити свої сили – розвідка Британії

Російські військові не залишають спроб зупинити контрнаступ Збройних сил України на південному напрямку, пише Міністерство оборони Британії.

За даними розвідки, українські війська на Оріхівському напрямку у Запорізькій області (Генштаб ЗСУ називає його Мелітопольським – ред.) «вийшли на головну лінію оборони росіян».

При цьому армія РФ, зокрема, підрозділи 58-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних військ Росії, «продовжує власний наступ у районі Куп’янська».

Розвідка вважає, що російські війська, ймовірно, «прагнуть відвернути Україну від її контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Мелітопольським та Куп’янським напрямками». У Британії нагадали, що РФ з червня досягла «скромних успіхів» поблизу Куп’янська.

«Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву», – кажуть розвідники.

1 вересня представник представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що останніми дня українські військові домоглися «помітного прогресу» на південному напрямку фронту.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися. Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.