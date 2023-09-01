Євросоюз засудив «вибори» окупантів на захоплених територіях

Євросоюз засуджує проведення «виборів» окупантів на захоплених територіях України, зазначив спікер ЄС Петер Стано.

«Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих «виборах» на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться у повідомленні.

За його словами, це «подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України».

«Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна», – написав Стано.

Він додав, що всі причетні до цього незаконного процесу «будуть притягнуті до відповідальності».

10 вересня у Росії відбудуться вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

Але РФ хоче провести «голосування» і на окупованих територіях України.