Франція виключає можливість прямої участі у війні в Україні – Макрон

Політика влади Франції «виключає можливість прямої участі країни у війні України з російською агресією», зазначив президент Еммануель Макрон на щорічній конференції послів.

Він підкреслив, що Париж намагається «уникати будь-якої ескалації українського конфлікту».

Водночас президент Франції зазначив, що «Євросоюз надає найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння».

Також Макрон наголосив, що «Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні».

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що ЄС й надалі посилюватиме допомогу для України та «ніколи не визнає спроби Росії змінити статус тимчасово окупованих територій України, аби позбавити її народ національної ідентичності».