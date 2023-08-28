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Новини | Політика

Франція виключає можливість прямої участі у війні в Україні – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Євросоюз надає «найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння»

Політика влади Франції «виключає можливість прямої участі країни у війні України з російською агресією», зазначив президент Еммануель Макрон на щорічній конференції послів.

Він підкреслив, що Париж намагається «уникати будь-якої ескалації українського конфлікту».

Водночас президент Франції зазначив, що «Євросоюз надає найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння».

Також Макрон наголосив, що «Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні».

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що ЄС й надалі посилюватиме допомогу для України та «ніколи не визнає спроби Росії змінити статус тимчасово окупованих територій України, аби позбавити її народ національної ідентичності».

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