СБУ повідомила про підозру голові ЦВК Росії Памфіловій

Служба безпеки України повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій, яка готує фейкові вибори у тимчасово окупованих регіонах України.



Як повідомляє пресслужа відомства, Памфілова сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у «легалізації» окупаційного режиму на цих територій.

«До злочинної діяльності очільниця центрвиборчкому РФ залучила свого заступника – Миколу Булаєва та секретаря російського відомства Наталію Бударіну. За даними слідства, всі троє посадовців виконують завдання Кремля щодо створення «зовнішньої» видимості «виборчого процесу» в тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Для цього створюють там окупаційні «тервиборчкоми», до складу яких залучають місцевих зрадників і колаборантів», – йдеться у повідомленні.



За даними СБУ, вони створюють у цих регіонах окупаційні «тервиборчкоми», до складу яких залучають місцевих зрадників і колаборантів.



«Наступним завданням фігурантів під керівництвом Памфілової є повна фальсифікація результатів псевдовиборів на користь маріонеткових «кандидатів», яких висуває Кремль. Щоб «намалювати» потрібну кількість «голосів», керівництво центрвиборчкому РФ буде використовувати свій «досвід» організації фейкових плебісцитів в окупованій частині України у 2022 році», – додають в українській розвідці.



За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили Памфіловій та двом її спільникам – Булаєву та Бударіній – про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Оскільки фігуранти перебувають за межами України, вживається комплекс заходів для їх притягнення до відповідальності.

СБУ нагадує, що, за наявними даними, Кремль планує провести фейкові вибори у першій половині вересня цього року.

У грудні минулого року Міністерство фінансів США застосувало санкції щодо членів Центральної виборчої комісії Російської Федерації, зокрема, її голови Елли Памфілової. Американське відомство зауважило, що у вересні 2022 року ЦВК Росії допомогла наглядати за фіктивними референдумами, проведеними в підконтрольних Росії районах України.