«Завойовувати нові території»: як готуються до псевдовиборів в окупації та за що агітують

Росія готується до проведення так званих виборів на окупованих українських територіях. Вони мають відбутися з 8 до 10 вересня. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнавався, як російська окупаційна влада проводить підготовку до так званих виборів на захоплених територіях України? Як місцевих жителів змушують брати участь у цьому процесі і чим це небезпечно? Яку мету переслідує Кремль, організовуючи псевдовибори в окупації, і як може використати ці результати?

Генеральний штаб Збройних сил України 25 серпня повідомив, що російські окупаційні сили формують так звані виборчі комісії і перевіряють кандидатів, які входять до їхнього складу. Окупаційна влада поширює інформацію серед місцевого населення про те, що нібито «Україна, західні партнери й Росія домовилися залишити захоплені території Херсонської області під російською окупацією». У такий спосіб окупанти намагаються змусити місцеве населення прийти на так звані вибори, зазначили у Генштабі.

У деяких населених пунктах Запорізької області місцева окупаційна влада збирається провести так зване голосування у змішаному форматі, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Тобто на дільницях, а також планують здійснити обхід квартир і будинків, починаючи з 30 серпня. Крім того, у цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території Росії та розселяють в залишених будинках місцевих жителів, стверджують в українському відомстві. «Цей факт пов’язаний із підготовкою фальсифікацій та створенням потрібної картинки для російських медіа», – пишуть у Генштабі. Також окупаційна влада посилює тиск на місцеве населення з вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства.

«Мобільний виборець»

Центр національного спротиву 25 серпня повідомив, що місцеве населення так само, як і під час псевдореферендуму, ігнорує і так званий виборчий процес. Саме тому окупаційна влада оголосила про функцію «мобільний виборець», де кожен житель може подати заявку на голосування за місцем проживання. Наразі в систему заносять автоматично жителів сіл, незалежно від їхньої заявки, аби збільшити явку, зазначили у Центрі нацспротиву.

Про те, що на окупованій частині Херсонщини запрацювала система «мобільний виборець», 22 серпня повідомив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора регіону Володимир Сальдо. За його словами, така система дозволяє будь-кому з місцевих жителів, хто на момент псевдовиборів перебуває не вдома, проголосувати за місцем його фактичного проживання. Сальдо при цьому зазначив, що також зареєструвався у системі «мобільний виборець», оскільки живе не там, де зареєстрований.

Раніше російська провладна партія «Єдина Росія» сформувала список кандидатів Херсонщини на ці вибори. Його очолили Сальдо, секретар так званого Херсонського відділення «Єдиної Росії» Ігор Кастюкевич і директорка хлібозаводу Нової Каховки Олена Дмитрук. Також у списку кандидатів є представники інших сфер діяльності – вчителі, лікарі, підприємці, соціальні працівники та інші.

«Незрозумілі ні списки, ні програми»

Міський голова Скадовська Херсонської області Олександр Яковлєв у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що окупаційна влада зараз активно готується до проведення так званих виборів, втім, місцеві жителі не розуміють, як влаштована російська виборча система.

«Вони утворили виборчі дільниці. Там 4 партії зареєстровані – «Єдина Росія», «ЛДПР», «КПРС» і «Справедлива Росія». З них одна позиціонується як провладна, це «Єдина Росія», а решта типу опозиція. Насправді це такий великий фейк, тому що ви ніде не знайдете програми кандидатів, люди не розуміють, за кого вони будуть голосувати. Чи це вибори в Державну думу, чи це вибори в обласну думу, чи це вибори депутатів муніципального округу. Дуже багато інформацій про самі вибори, але про реальний вибір там майже нічого немає. Незрозумілі ні списки, ні програми, ні відмінності, в чому різниця з іншими партіями», – каже він.

«Примусове голосування»

Також представники окупаційних сил обходять будинки місцевих жителів для того, щоб начебто уточнити списки, а насправді змусити людей голосувати, стверджує посадовець.

Приходять і кажуть, що людина обов'язково має проголосувати

«Подворові обходи ще більше активізувалися. І мало того, вони (представники окупаційної влади – ред.) приходять і кажуть, що людина обов'язково має проголосувати. Не просто це уточнення списків, а це фактично настанова, що якщо ви не прийдете і не проголосуєте, то ми про все це будемо знати. Тобто фактично під примусом людей змушують йти голосувати. Спочатку вони змушували отримувати паспорти і робили все можливе й неможливе, щоб люди були змушені отримати ці паспорти, а тепер вони говорять, що ви мусите проголосувати», – зауважив міський голова.

Олександр Яковлєв наголосив, що так звані вибори, які влаштовує Росія на окупованих територіях, не мають нічого спільного з демократичними виборами.

Це процес так званих демократичних виборів, в яких насправді вибору немає

«Хто формував ці списки в партіях, на якихось конференціях? Зрозуміло, що люди до цього не мали ні доступу, ні бажання на це впливати. Тобто зрозуміло, що це виглядає як така велика мильна бульбашка. Це процес так званих демократичних виборів, в яких насправді вибору немає. Списки сформовані й у відповідності, напевно, до тих планів, які ставить Москва, там «Єдина Росія» має набрати 50% голосів, а решта – також 50%. Хоча там буде 90% у Єдиної Росії», – сказав Яковлєв.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Підготовка на фінішній прямій»

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 30 серпня повідомив, що напередодні в окупованій Новій Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб «Єдиної Росії». За його даними, ніхто з представників російських окупаційних сил не постраждав, втім, приховати цей інцидент їм також не вдалося.

30 серпня повідомив, що напередодні в окупованій Новій Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб «Єдиної Росії». За його даними, ніхто з представників російських окупаційних сил не постраждав, втім, приховати цей інцидент їм також не вдалося. Також 30 серпня видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомило, що Служба безпеки України вдарила безпілотниками по представниках окупаційної влади, які зібралися проводити так звані російські вибори на окупованій частині Запорізької області. Журналісти зазначили, що українські БПЛА відпрацювали по так званій виборчій дільниці в у місті Кам’янка-Дніпровська в той момент, коли там проходив збір так званих голів дільничних виборчих комісій усього району. Атака проходила у декілька хвиль, відомо про багато поранених, написало видання.

На окупованій території Запорізької області голова так званої виборчої комісії Галина Катющенко 28 серпня повідомила, що підготовка до голосування «виходить на фінішну пряму». За її словами, до регіону вже у повному обсязі надійшли бюлетені для вибору депутатів так званих Законодавчих зборів окупованої частини Запорізької області та 16 видів бюлетенів для вибору депутатів так званих місцевих органів самоврядування.

На окупованій частині Запорізької області вже теж затвердили список кандидатів на псевдовибори від партії «Єдина Росія». Його очолив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький. Другим номером у списку стала секретарка місцевого відділення «Єдиної Росії» і голова окупаційної адміністрації Мелітополя Галина Данильченко. Третім у списку став голова так званого громадського руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов. Загалом до списку «Єдиної Росії» на псевдовибори до законодавчого органу окупованої частини Запорізької області увійшли 60 осіб.

«Не місцеві кандидати»

Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофєєв розповів «Новинам Приазов’я», що у прифронтових населених пунктах російське псевдоголосування вже починається.

Місцеві колаборанти разом з озброєними «кадирівцями», Росгвардією ходити по домівках у сільській місцевості пропонувати голосувати

«Будуть члени дільничних виборчих комісій – місцеві колаборанти разом з озброєними «кадирівцями», Росгвардією ходити по домівках у сільській місцевості та пропонувати голосувати за фейкових кандидатів. Зараз ця технологія опрацьована, у сільських місцевостях почався побудинковий обхід. Там, де, наприклад, не відкрили домогосподарство, але є відомості, що там хтось проживає, вони просто ставлять відмітку, що не відкрили й потім передають ці списки гауляйтеру населеного пункту – окупаційному старості, щоб він забезпечив явку або 8 або 9 чи 10 вересня. Тобто, якщо людина не відкрила, то вона потім буде зобов'язана прийти на виборчу дільницю в п'ятницю, суботу, неділю і проголосувати», – зазначив він.

На окупованій частині Запорізької області, так само, як і на захопленій території Херсонщини, до псевдовиборів допущені партії «Єдина Росія», «КПРФ», «Справедлива Росія» і «ЛДПР». Мінімум третина кандидатів усіх цих партій – це не місцеві кандидати, вони не мають жодного стосунку до Запорізької області, каже Павло Тімофєєв.

«Іноді вони змагаються тезами, що треба більше завоювати території України. Наприклад, «Справедлива Росія» зараз у своїх агітаційних матеріалах наголошує, що «треба йти далі – Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська області» (завойовувати військовим РФ – ред.). Ми бачимо, що в тих чи інших партіях фактично це такі політичні соратники Балицького. Тобто як такої серйозної політичної конкуренції немає», – зазначив депутат.

«Пропонують вступати в комсомол»

Тімофєєв каже, що політичним партіям заборонили проведення публічних масових агітаційних заходів.

«Наприклад, «КПРФ» виставила агітаційні намети в Мелітополі й в цей же день Росгвардія заарештувала всіх цих агітаційних бабусь, демонтувала всі ці агітаційні намети і тепер «КПРФ» вимушена використовувати так звані агітаційні автомобілі червоного кольору, де просто відбувається розповсюдження агітаційних газет з символічною назвою «Правда», – розповів депутат.

Втім, за його словами, серйозної агітаційної кампанії не відбувається. З того, що відомо депутату – «Єдина Росія» застосовує класичний захід – це адміністративний ресурс.

«Вони просто ходять по трудових колективах, промивають мізки. Деяким школам подарували аж декілька канцелярських наборів. Чому так? Тому що їм просто потрібен хоч якийсь інформаційний привід, щоб приїхало телебачення. Є цікаві моменти, коли партія «ЛДПР» відкрила свій агітаційний офіс у центрі Мелітополя, повісила свої прапори з Жириновським, самі вночі мовчки прибрали прапори, а потім обвинувачують своїх політичних опонентів у нечесній боротьбі для того, щоб просто привернути увагу до партії Жириновського. Є «цікаві» заходи «КПРФ». Щоб привернути увагу виборців старшого віку, вони нещодавно відкрили «ячейку комсомолу» у Мелітополі й пропонують всім вступати в комсомол», – розповів Тімофєєв.

Страхи жителів в окупації

Запорізький депутат закликає жителів окупованих територій, наскільки це можливо, ухилятися від участі у так званому виборчому процесі, оскільки, потрапивши до списків окупаційної влади, є ризик потрапити потім під мобілізацію.

Після виборів буде мобілізація

«Дуже багато зараз наляканих людей. Чому? Тому що Держдумою зареєстрований законопроєкт, який каже про те, що можуть позбавити громадянства РФ, а фактично позбавити будь-яких прав на існування – на отримання меддопомоги мешканцям окупованих територій, якщо вони не дотримуються мобілізаційного обов'язку. Тобто після виборів буде мобілізація», – впевнений Тімофєєв.

Він каже, що в жителів окупованих територій зараз велика дилема, що робити? З одного боку, якщо людина йде на вибори й показує, що вона бере активну участь в житті російського суспільства, потім буде дуже важко ухилятися від мобілізаційного обов'язку.

Найкращий варіант – не йти на вибори, не брати участь, абсолютно ніяк

«З іншого боку, є таке побоювання, що буде позбавлення російського громадянства. І фактично, як далі жити цим людям, абсолютно незрозуміло. Тому є дуже велике хвилювання у наших мешканців. Я хочу сказати, що найкращий варіант – не йти на вибори, не брати участь, абсолютно ніяк не приходити на виборчі дільниці, щоб ви просто в ці списки не потрапили та щоб вони далі не перейшли до так званих нових військкоматів на окупованих територіях», – пояснив депутат.

«Приваблива картинка для РосЗМІ»

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів «Новинам Приазов'я», що у цьому місті навіть не оприлюднили повний список кандидатів від партії «Єдина Росія». Начебто з міркувань безпеки. Але деякі кандидати відомі.

Це росіяни, які будуть нібито представляти інтереси маріупольців

«Здебільшого це або колаборанти, які зрадили Україну. Тобто, це також і депутати від ОПЗЖ, які зараз є відповідно заступниками так званого гауляйтера окупаційної адміністрації. Сам гауляйтер Олег Моргун також є кандидатом у депутати. І також окупаційна влада додала туди, я думаю, для зовнішнього контролю, нових маріупольців. Це здебільшого представники будівельних фірм на окупованій території. Тобто, це росіяни, які будуть нібито представляти інтереси маріупольців», – каже Забавін.

Депутат вважає, що цього разу, як і під час псевдореферендуму, в Маріуполі створять невелику кількість так званих виборчих дільниць, але покажуть привабливу для російської аудиторії медійну картину.

«Для того, щоб загнати туди певну кількість людей, не щоб там рівномірно розподілити виборців так званих, а щоб створити картинку фарсу, це вони вже робили у 2014 році, коли проводили так званий референдум. І відкрили всього 4 так звані виборчі дільниці на півмільйонне місто. Звісно, що коли туди прийшло 5 тисяч людей, вони цю картинку тоді зняли й показали: «Дивіться, який Маріуполь проросійський». Але насправді там було 1-2% від кількості мешканців Маріуполя. Те ж саме вони хочуть створити й зараз», – пояснив співрозмовник.

Жителі Росії на голосуванні в окупації

Також у так званому голосуванні можуть брати участь і жителі Росії, які приїхали працювати у Маріуполі, каже Забавін.

Всіх гастарбайтерів, так званих заробітчан, відправляють на голосування. Це приблизно 70-80 тисяч людей

«Була інформація, що вони (російські сили) також всіх гастарбайтерів, так званих заробітчан, які приїхали, відправляють на голосування. Це приблизно 70-80 тисяч людей, тобто десь 100 тисяч корінних маріупольців і 70-80 тисяч різних гастарбайтерів. Але вони кажуть про кількість, що в Маріуполі нібито понад 250 тисяч людей проживає. Цієї кількості вони навіть не зможуть показати з гастарбайтерами, якщо тільки за цей місяць вони їх не завезуть в Маріуполь», – розповів депутат.

Він припускає, що результати псевдовиборів відомі заздалегідь, припускає депутат.

«Кремль тисне на Україну та Захід»

Колишній депутат Держдуми Росії, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов у коментарі для «Новин Приазовʼя» зазначив, що Кремль проводить так звані вибори на окупованих територіях для тиску на Україну та міжнародне суспільство. Москва намагається оголосити так звані органи влади на захоплених територіях начебто законними та в такий спосіб шантажувати Україну та її західних партнерів.

«Перш за все, з самого початку включення цих територій до складу РФ це було незаконно, навіть не тільки з точки зору міжнародного права, а навіть з боку російської Конституції, яка напряму забороняє долучення до складу РФ спірних територій інших країн. Тобто вони формально там робили спершу визнання їх незалежності, а потім доєднання до РФ, але незаконний характер цієї справи, він очевидний», – зауважив він.

За словами політика, російське законодавство напряму забороняє вибори на територіях з воєнним станом. Крім того, навіть з точки зору законодавства РФ, новоокуповані території не контролюються повністю російською владою.

Він також зазначив, що російські окупаційні сили не змогли сформувати так звані виборчі списки з жителів захоплених регіонів.

Навіть місцеві не хочуть долучатися до цієї ганьби й брати участь у цьому фарсі

«Майже третина людей, які формально висунуті як кандидати в депутати, мешканці інших областей Росії, переважно Ростовської області. Тобто навіть місцеві не хочуть долучатися до цієї ганьби й брати участь у цьому фарсі. Вони будуть стимулювати результати. Тут ще важливо не як голосують, а як рахуються. Але на це не треба звертати увагу, бо з самого початку це просто імітація так званих демократичних процедур», – наголосив він.

Пономарьов додав, що частина російської опозиції, до якої він належить, вважає окупацію українських територій злочином проти України, і причетні до цього російські посадовці мають бути покарані.