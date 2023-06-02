«Проблема з кадрами, завозять людей з РФ»: підсумки «праймеріз» «Єдиної Росії» в окупації

Як проходило так зване попереднє голосування від партії «Єдина Росія» на окупованих територіях півдня України? Хто і чому брав участь у цьому процесі? Для чого Росія планує проводити псевдовибори на окупованих територіях і чи вистачає їй для цього кадрів? Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили на захоплених територіях України провели так зване попереднє голосування по кандидатах для подальшої участі у «виборах» від партії «Єдина Росія». Воно проходило з 22 до 28 травня. 30 травня на сайті партії оприлюднили результати по окупованій частині Херсонської області. У повідомленні сказано, що явка склала майже 20 тисяч людей.

Лідерами у цьому регіоні російські окупанти назвали Генічеський, Новотроїцький, Скадовський, Чаплинський та Іванівський райони. Представник партії на окупованій частині Херсонщини Ігор Кастюкевич зазначив, що у так званому попередньому голосуванні начебто «взяли участь жителі Херсону та правобережжя, які виїхали звідти та проживають нині на території лівобережжя регіону».

зазначив, що у так званому попередньому голосуванні начебто «взяли участь жителі Херсону та правобережжя, які виїхали звідти та проживають нині на території лівобережжя регіону». Про результати так званого попереднього голосування на окупованій частині Запорізької області прозвітувала секретарка партії «Єдина Росія» у регіоні Галина Данильченко. За її словами, у цьому процесі взяли участь начебто більше як 78 тисяч осіб, а нібито найвища явка спостерігалася у Мелітополі. На окупованій частині Запорізької області було 780 кандидатів, зазначила Данильченко.

Херсонщина: «застосовують адмінресурс»

За словами Кастюкевича, на окупованій частині Херсонщини працювали виїзні бригади, враховуючи населені пункти у 15- та 30-кілометровій зоні від берега Дніпра. Також «голосувати» можна було онлайн. Одним з учасників так званого голосування став заступник командира російської спеціальної зведеної козацької бригади (БАРС) Андрій Сабінов. Його підтримали понад 3 тисячі людей, стверджує Кастюкевич.

Найбільше голосів начебто набрала Олена Дмитрук – 4 тисячі 152. За даними херсонського видання «Мост», вона є власницею компанії ТОВ «Херсонліфт». 2015 року Дмитрук балотувалася до Херсонської міської ради від партії «Опозиційний блок».

У трійці лідерів називають також Олену Терських, вона нібито отримала 4 тисячі 139 голосів. Російські окупаційні сили призначили Терських так званою головою Генічеська і району у серпні минулого року. Раніше вона була депутаткою Генічеської міської ради від партії «Європейська солідарність».

Політолог із Херсону Дементій Білий у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що на окупованій частині Херсонщини сформовані 4 так звані регіональні відділення російських партій.

На окупованій території зараз все проводять під прапором «Єдиної Росії»

«Це і «Єдина Росія», це і ЛДПР, і комуністи, це їхня «Справедлива Росія». І вони проводять підкуп наших мешканців під егідою партійних оцих прапорів, в першу чергу, від «Єдиної Росії». Вони на окупованій території зараз все проводять під прапором «Єдиної Росії» – роздають пайки, відкрили там сполучення автобусів з одного села до іншого безкоштовне, проводять обстеження дітей, обіцяють ремонтувати школи, іде звичайний такий адмінресурс», – розповів політолог.

«Пропагандистське шоу»

Так зване попереднє голосування експерт називає «пропагандистським шоу». Білий зазначив, що не голосувати людям в окупації було неможливо.

«Вони в березні почали реєстрацію нібито виборців, щоб вони голосували в електронному режимі. Й коли вони зрозуміли, що електронне голосування, яке відбувається в Росії, воно не зможе бути реалізоване, бо люди просто не будуть голосувати, тоді вони дозволили на тимчасово окупованій території Херсонської області провести ще й очне голосування в попередньому голосуванні», – розповів він.

За словами політолога, окупанти вже прозвітували про 20 тисяч таких, що проголосували, з яких лише 2 тисячі – в електронному режимі.

Так звані мобільні бригади їздили по селах і примушували голосувати людей

«Тобто оці 2 тисячі, можливо, є реальні люди, які там щось намагалися голосувати або вони змогли їх там організувати. І ще приблизно 17 тисяч «виборців» – проголосували на очних дільницях. Дільниці були створені окупантами у двох окупованих районах Генічеському та Новотроїцькому. І ще працювали так звані мобільні бригади, які їздили по селах і примушували голосувати людей. Якщо хтось не буде голосувати, не брати участь в голосуванні, це одразу підозра, що людина є нелояльною, це одразу проблема безпеки цих людей», – зауважив Білий.

«Знайомі обличчя»

Політолог розповів, що списки кандидатів до окупаційних рад і окупаційних органів самоврядування були майже ідентичними. В списках помічені й керівники окупаційних військових цивільних адміністрацій, і фермери, і колишні чиновники, і лікарі.



«Більшість з них – знайомі обличчя. Це або вже чинні гауляйтери, тобто вони всіх гауляйтерів записують до партії «Єдина Росія», щоб не було у них сумнівів, кого там політично представляти. Або люди з навколишнього середовища, близькі до влади. Хоча є знайомі обличчя для херсонців. Наприклад, я побачив там Булюків – батька та сина (Віталій Булюк – колишній депутат Херсонської обласної ради, йому оголошено підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану – ред.). Також є представники з команди Сальдо (Володимир Сальдо – призначений РФ в.о. керівника захопленої частини Херсонської області – ред.), колишні депутати Херсонської міської ради», – зазначив Білий.

Він вважає, що шляхом підготовки до так званих виборів на окупованій частині Херсонщини Росія демонструє впевненість у тому, що контролюватиме регіон і надалі. Однак це лише видимість, наголосив політолог: «Насправді всі вони бояться і готуються до втечі та евакуації. І тому я впевнений, що виборів 10 вересня на ТОТ Херсонської області вже не буде».

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Запорізька область: «суцільний фарс»

Призначений Росією так званий виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький 31 травня у своєму телеграм-каналі повідомив, що на засіданні генеральної ради «Єдиної Росії» за участю голови партії Дмитра Медведєва та секретаря генради партії Андрія Турчака його кандидатуру було схвалено для участі у виборах так званих депутатів законодавчих зборів окупованої частини Запорізької області. Балицький зазначив, що до партійних списків увійдуть ті, за кого начебто проголосували жителі окупованого регіону, втім, прізвищ поки не назвав.

31 травня у своєму телеграм-каналі повідомив, що на засіданні генеральної ради «Єдиної Росії» за участю голови партії та секретаря генради партії його кандидатуру було схвалено для участі у виборах так званих депутатів законодавчих зборів окупованої частини Запорізької області. Балицький зазначив, що до партійних списків увійдуть ті, за кого начебто проголосували жителі окупованого регіону, втім, прізвищ поки не назвав. Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону 20 травня повідомив, що підготовку до так званого єдиного дня голосування на захопленій частині Запорізької області проводять також інші російські партії.

Голова Приазовської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області Андрій Солопов зазначив, що так зване попереднє голосування відбувалося майже в такий самий спосіб, як і псевдореферендум минулого року.

Ходили з кошиком від двору до двору в супроводі автоматників

«Це суцільний фарс. Зрозуміло, що жодна країна у цивілізованому світі не визнає нічого подібного. Але загарбники вдають бурхливе політичне життя на наших тимчасово окупованих територіях. Відбулося, звичайно, голосування для пропагандистських телеграм-каналів, телебачення. Використовували вони для цього звичні методи – тиск та залякування місцевого населення. Як і у випадку з проведенням псевдореферендуму, ходили з кошиком від двору до двору в супроводі автоматників. Тобто у людей, яких знайшли, скажемо так, не було вибору, вони мали обов’язково брати участь у цьому фарсі», – стверджує посадовець.

«Без ажіатажу»

Голова громади розповів «Новинам Приазовʼя», що участь у так званому голосуванні взяла невелика кількість її жителів. За його даними, «люди мусили ставити відмітки в бюлетенях, де доведеться – у під’їздах, на капотах автомобіля, на лавці, під пильним наглядом».

Люди, звичайно намагалися, ховатися, не попадатися на очі

«Хочу наголосити, що більшість жителів громади проти цієї окупаційної влади, тому ажіотажу на дільниці не спостерігалося. Люди, звичайно, ховалися намагалися ховатися, не попадатися на очі за період так званих праймерізів. Колаборантів я не рахую, ті йшли як на свято», – каже Солопов.

Результати голосування так само будуть сфальсифіковані, вважає він.

«Я розумію, що статистика буде зашкалювати, це, як завжди, там 89 або 99%, але це все буде неправдою», – додав Солопов.

Маріуполь: «атмосфера абсолютної тиші»

Журналістка із Маріуполя, головна редакторка видання «0629» Анна Романенко вважає, що за допомогою так званого виборчого процесу на окупованих територіях російська влада хоче довести місцевим жителям, що «РФ там назавжди».

Більша частина людей в Маріуполі взагалі не знала, що якісь там праймерізи відбуваються

«Насправді могли брати участь у праймеріз всі маріупольці, взагалі там не було суворих якихось вимог, їм просто потрібні були люди. Але навіть на відміну від того незаконного референдуму про «приєднання» до Росії, цей праймеріз пройшов в атмосфері абсолютної тиші, й більша частина людей в Маріуполі взагалі не знала, що якісь там праймерізи відбуваються. Мало того, вони навіть не знають, що таке праймеріз. Бо, якщо я не помиляюся, єдиний праймеріз, який відбувався у Маріуполі, це був внутрішній праймеріз партії («Єдина Росія»)», – зауважила журналістка.



На так зване голосування ходили переважно родичі та знайомі тих, хто був у списках, каже вона.

«Список складається, здається, з 65 осіб. Це і Маріуполь, і Мангуш, і Нікольське – воно зазначається як Володарське. Це серйозна вже така підстава для звинувачення у колабораціонізмі, бо це участь у політичному житті країни-агресора. Вони внесли в список майже всіх осіб, які зараз обіймають певні посади у міській адміністрації та адміністраціях 4 районів Маріуполя», – додала вона.

«Люди роздратовані»

Загалом у жителів Маріуполя формується негативне ставлення до партії «Єдина Росія», впевнена журналістка.

Є роздратування і, звісно, небажання брати участь у цьому незаконному дійстві

«Люди відчувають себе ображеними. Багато хто з них звертався по допомогу, конкретну допомогу до цієї партії з приводу там свого майна, житла або якихось там документів. Їх відфутболювали, жодна людина не отримала реальної допомоги у розв’язанні проблеми. Тому у людей дуже велике роздратування щодо цієї партії, й вони це теж і казали мені ті, з ким я спілкувалася, і я бачила це в коментарях в соцмережах. Тобто є роздратування і, звісно, небажання брати участь у цьому незаконному дійстві», – зазначила Романенко.

«Політичний імунітет» від РФ»

Директор Агентства розвитку Приазов’я, політолог Костянтин Батозський вважає, що Росія проводить псевдовибори на окупованих територіях України, щоб переконати місцеве населення у тому, що окупація там надовго. Це, за словами експерта, «загальнодержавна установка в Росії – показати, що все іде за планом, і вибори також».

Ті, хто пішов на співпрацю з російськими окупаційними силами і бере участь у так званому попередньому голосуванні, сподіваються отримати «політичний імунітет» від Росії, каже політолог.

Це шоу, це не про демократію та боротьбу ідей

«Доля зрадників завжди невесела. Тому ці люди, якщо вони сподіваються, що набудуть політичний якийсь імунітет через всі ці події, через ці вибори, то це неправда. Вони його не здобудуть, єдине, що вони здобудуть – це переслідування і ще одну додаткову статтю з Кримінального кодексу, за який будуть потім в Україні карати. Всі вибори в Росії – це шоу, це не про демократію та боротьбу ідей, це про проведення через певну процедуру до влади давно вже заздалегідь узгоджених людей та кандидатур, ось і все», – вважає експерт.

«Проблема з кадрами»

Загалом на окупованих територіях є велика проблема з кадрами, які погоджуються брати участь у псевдовиборчому процесі, додав Батозський.

Більшість людей розуміють, що це все колаборація, що за це рано чи пізно буде покарання

«Взагалі шалена проблема з пошуком кадрів, тому що ці кадри не знаходяться, кадрів немає. І вони навіть мають завозити якихось лівих людей з Росії, заповнювати ними ж штатні розклади, тому що немає жодної притомної людини на окупованій території, яка б пішла працювати та будувати свідому кар’єру. Більшість людей розуміють, що це все колаборація, що за це рано чи пізно буде покарання. Тому у них величезний брак саме людей, щоб сформувати комісії, органи влади», – зауважив експерт.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей у вересні минулого року, втім, Москва контролює лише частину цих територій.

оголосив про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей у вересні минулого року, втім, Москва контролює лише частину цих територій. Київ і країни Заходу заздалегідь оголосили, що за жодних обставин не визнають анексію. Так звані вибори на окупованих територія теж є незаконними.