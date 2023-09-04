На окупованих територіях російські військові намагаються створити так звані загони ТРО – Гуменюк

На окупованих територіях російські військові намагаються залучити паспортизованих громадян до лав так званих «загонів територіальної оборони» з метою використання їх на фронті, повідомила під час телемарафону керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі підрозділи армії виснажені, тож воювати з ЗСУ приїздять нерідко «потріпані» загони.

«Наша бойова робота не дає їм такого передиху, ми продовжуємо свою роботу. Контрбатарейно їх тероризуємо у відповідь», – заявила Гуменюк.

У відповідь на це російські військові намагаються поповнити ресурс за рахунок населення окупованих територій, в тому числі й тих, кого насильно паспортизували. Їм пропонують вступити в так звані «загони територіальної оборони», переконуючи, що «вони будуть потрібні тільки на території своїх населених пунктів».

Днями розвідка Британії повідомляла, що українські війська на Оріхівському напрямку у Запорізькій області «вийшли на головну лінію оборони росіян». За її даними, російські військові не залишають спроб зупинити контрнаступ Збройних сил України на південному напрямку.

Також на початку вересня представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ЗСУ домоглися «певного успіху в районі другої лінії оборони Росії».

Генштаб ЗСУ останніми днями повідомляє про успіхи сил оборони України на південному фронті, зокрема про наступ на Запорізькому напрямку, де українські військові «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Минулого тижня у Генштабі ЗСУ, серед іншого, повідомляли про успіх в напрямках Новопрокопівки та Вербового. Обидва населені пункти розташовані поблизу нещодавно звільненого Роботиного.

Водночас російські воєнні канали стверджують, що першу лінію оборони як таку досі українські війська на подолали. В умовах бойових дій редакція Радіо Свобода не може оперативно перевірити, чи насправді відповідають дійсності ці твердження.