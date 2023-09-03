Повітряні сили ЗСУ попередили про ймовірний запуск військами РФ «шахедів»

Війська РФ, ймовірно, запустили ударні безпілотники Shahed з Приморсько-Ахтарська (Краснодарский край РФ ), повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ

«Ймовірні пуски ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки повідомимо додатково», – йдеться у повідомленні.

Станом на 23:20 повітряна тривога оголошена на Луганщині та Криму.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.