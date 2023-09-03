Росія вивела в Чорне море ракетоносій – Сили оборони півдня

Росія вивела в Чорне море ракетоносій, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня України.



«В Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту «Буян-М», спорядження якого сягає 8 «Калібрів», – йдеться у повідомленні.



Українські військові рівень ракетної загрози по всій території України оцінюють як високий.

Як повідомляли Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України, станом на 8 годину 3 вересня Росія тримала на бойовому чергуванні в Чорному морі п’ять кораблів, серед них носіїв крилатих ракет «Калібр» не було.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.