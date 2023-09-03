Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять кораблів – ВМС

Станом на 8 годину ранку неділі, 3 вересня, Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі п’ять кораблів, повідомляють Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України.

За даними військових, у Чорному морі наразі відсутні носії крилатих ракет «Калібр».

«В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, ракетоносіїв немає. У Середземному морі перебувають вісім російських кораблів, з них два носії «Калібрів», загальним залпом до 24 ракет», – зазначили в ВМС.

У ніч проти 3 вересня армія РФ атакувала за допомогою дронів-камікадзе припортову атакували припортову інфраструктуру Подунав'я в Одеській області. Сили ППО збили 22 повітряні цілі, атака тривала понад 3,5 години.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема Одеську область. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.