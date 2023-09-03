«Вінегрет працює й приносить результат»: Ігнат щодо підготовки до нових масованих обстрілів

Українські військові продовжують зміцнювати сили напередодні можливих осінніх обстрілів. Тим часом російська армія «збільшує виробництво дронів й нічна атака по Одеській області є тому підтвердженням», розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми зміцнюємо наші повітряні сили, всі Сили оборони зміцнюють свою ППО. ППО малого радіуса дії, звісно, не має такої дистанції для знищення повітряних цілей, однак якщо їх буде більше, то й результат буде кращим», – заявив Ігнат.

Як відзначив речник Повітряних сил, Росія вже «безумовно не має того запасу ракет», який був в її арсеналі раніше.

«Українці готові, думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона безумовно. Торік ми взагалі не мали західних засобів середнього радіусу дії. У нас лише восени з’явились перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різноманіття засобів ППО, якого немає у всьому світі», – додав Ігнат.

За словами Ігната, «усе західне ППО доповнює радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює». Йдеться, наприклад, про С-300 та «Бук».

«Увесь цей вінегрет працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО захищаючи об’єкти, міста та стратегічні об’єкти», – пояснив речник.

У ніч проти 3 вересня армія РФ атакувала за допомогою дронів-камікадзе припортову атакували припортову інфраструктуру Подунав'я в Одеській області. Сили ППО збили 22 повітряні цілі, атака тривала понад 3,5 години.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема Одеську область. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.