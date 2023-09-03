Нічний удар дронів по Одещині: ППО знищила 22 цілі

У ніч проти 3 вересня армія РФ атакувала за допомогою дронів-камікадзе припортову атакували припортову інфраструктуру Подунав'я в Одеській області, повідомляють Сили оборони півдня та Повітряні сили ЗСУ.

«Окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БПЛА «Shahed-136/131» із південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Охтарськ, РФ). Всього зафіксовано пуски 25 ударних БПЛА «Shahed-136/131», 22 з них знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок нічного удару є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Попередньо відомо про двох постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу.

Військові уточнили, що масована дронова атака тривала понад 3,5 години.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема Одеську область. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.