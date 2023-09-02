Обстріл Краматорська пошкодив кладовищу і дах двоповерхівки

Російський обстріл Краматорська 2 вересня пошкодив кладовище та житлову забудову, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Через ракетний обстріл зруйновані могили, у сусідніх багатоповерхівках подекуди вибило шибки.

В іншому місці частина ракети пробила дах двоповерхівки і застрягла на кухні на першому поверсі, а біля будинку розкидані частини ракети. ДСНС намагаються дістати застряглу частину ракети.

Жителі будинку кажуть, що дивом немає потерпілих.

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Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ракета, яка поцілила в житловий будинок, не розірвалася. Він також навів попередні дані, за якими ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальники та поліцейські.

«Навіть відносно віддалені від фронту міста, як Краматорськ, живуть із постійним ризиком обстрілів», – прокоментував він.

Раніше стало відомо, що одна з російських ракет влучила в дорожнє покриття. Неподалік від місця влучання розташований багатоповерховий будинок.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.