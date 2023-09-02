Російські війська завдали удару по Краматорську

Російська армія обстріляла Краматорськ 2 вересня, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

За його даними, одна з ракет влучила в дорогу. Неподалік від місця влучання розташований багатоповерховий будинок.

Про постраждалих і руйнування наразі невідомо.

За даними голови області Павла Кириленка, за попередню добу через російські обстріли загинув один житель Донеччини, ще троє поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.