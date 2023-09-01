Армія РФ обстріляла тракторну бригаду на Херсонщині, загинув водій

Російські військові 1 вересня атакували тракторну бригаду на Херсонщині, повідомив Офіс генерального прокурора.

У відомстві кажуть, що близько 19:00 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді в Херсонській області.

Зазначається, що під обстріл армії РФ потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.

«Його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку», – додали у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, кажуть в ОГП.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.