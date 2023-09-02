Четверо людей отримали поранення через обстріли Нікопольського району – ОВА

Російські війська п’ятеро разів обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії протягом дня, а також завдали удару безпілотником, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Обстрілів зазнали Нікополь, Марганець та Мирівська громада.

«Постраждали четверо людей. Чоловіки 40, 52 та 63 років. І 60-річна жінка», – написав він у своєму телеграмі.

Читайте також: Сили РФ двічі вдарили по громаді на Дніпропетровщині – влада

Через обстріли постраждали інфраструктурний об’єкт, магазин, комунальне підприємство, а також 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. Крім того, обстріл пошкодив трактор і чотири легкових авто.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікопольський район, який розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.