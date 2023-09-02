Шестеро людей поранені, правоохоронець загинув на Сумщині через обстріл РФ – обласна влада

Російські війська 19 разів за день обстріляли прикордонні райони Сумської області, повідомила обласна військова влада увечері 2 вересня.

Зокрема, місто Середина-Буда російські війська обстріляли з мінометів, поранивши двох цивільних.

«Також росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), унаслідок чого отримали поранення чотири цивільні особи, один правоохоронець загинув. Пошкоджено 2 приватні домоволодіння та приватний автомобіль. Крім того, по місту Середина-Буда здійснено обстріл БпЛА (один вибух), унаслідок чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства – ЖЕКу», – йдеться в заяві.

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Загалом у Зноб-Новгородській, Есманській, Середино-Будській, Хотінській, Білопільській, Дружбівській, Краснопільській, Новослобідській громадах зафіксували 105 вибухів.

Раніше було відомо про двох поранених енергетиків внаслідок обстрілу Середини-Буди 2 вересня.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.