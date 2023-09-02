Обстріл Вугледара: ОГП повідомляє про загибле подружжя, їхня донька і ще одна жінка поранені

Російська армія завдала удару по Вугледару, Донецька область, повідомляє Офіс генерального прокурора увечері 2 вересня.

За даними прокуратури, удар, ймовірно, завдали з російської авіації.

«В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

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Поранених із мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями доправили до лікарні.

Також вибухи зруйнували частину під’їзду житлового будинку, пошкодили перекриття, вікна й балкони.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.