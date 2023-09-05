У Раді зареєстрували проєкти постанов щодо звільнення Резнікова та Умєрова

У Верховній Раді зареєстрували проєкти постанов про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України (№ 9679) і про звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна (№9678).

Документи опубліковані на сайті парламенту 4 вересня.

4 вересня комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував схвалити відставку Резнікова. Крім того, члени комітету «запропонували Раді під час розгляду питання надати Резнікову до 10 хвилин виступу для звіту».

Також комітет з питань економічного розвитку 4 вересня рекомендував Верховній Раді звільнити Умєрова.

4 вересня Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України. За його словами, «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Зеленський заявив, що зараз очолити Міноборони має Рустем Умєров. Президент очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури.

Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.