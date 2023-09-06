Арсен Жумаділов: «Я не планую закуповувати яйця по 17 гривень»

На посаду поки недіючого відомства його призначив вже ексміністр оборони Олексій Резніков. Призначення, як і сам запуск Агенції закупівель у сфері оборони, каже, гальмувалося. Однак ким чи чому, Арсен Жумаділов не береться стверджувати. Проте сміливо критикує Резнікова. Скандальні контракти, через які, зокрема, той втратив посаду, були щонайменше «непрофесійними», каже Жумаділов.

Арсен Жумаділов – голова Агенції закупівель у сфері оборони, яка займається тиловим забезпеченням. Він – кримський татарин, екскерівник Державного підприємства «Медичні закупівлі України». У 2022 році долучився до ЗСУ, де, зокрема, займався закупівлями у військово-медичній службі.

Хто запропонував Жумаділову очолити агенцію? Які у нього стосунки з Олексієм Резніковим? Чи несе відповідальність ексміністр за скандальні закупівлі міністерства? Що Жумаділова пов'язує з Рустемом Умєровим? Які завдання стоять перед агенцією? Коли вона запрацює? Про це новопризначений очільник агенції розповів в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода.Ранок».

– Коли Агенція закупівель у сфері оборони запрацює?

Кабмін України має ухвалити постанову, якою буде визначено, що саме агенція є відповідальним виконавцем програми Міноборони у напрямку торгового забезпечення

– Кабмін України має ухвалити постанову, якою буде визначено, що саме агенція є відповідальним виконавцем програми Міноборони у напрямку торгового забезпечення. Без цієї постанови агенція – це просто державне підприємство, яке існує на папері, а при цьому нічим не наповнене. Я сподіваюся, що зараз ми швидко перейдемо цей етап політичної невизначеності. Що буде досить швидко сформована вся ця ланка заступників нового міністра, тобто тих людей, які безпосередньо ті чи інші документи запускатимуть в роботу. І ми розуміємо, що ця пауза може ще теоретично тривати десь до тижня.

– Коли будуть підписані перші контракти?

– Я думаю, що це можливо у жовтні, всередині, ближче до кінця жовтня з тим, щоб ми змогли закуповувати вже в листопаді. А в листопаді ми зможемо закуповувати, якщо вже буде доведене додатково фінансування на цей рік. Тому що станом на сьогодні те фінансування, яке було призначене Міноборони по цих програмах, було вже вичерпане. Є ймовірність невеличка, але є щодо того, що буде додаткове фінансування.

– Чи ви самостійно формуєте свою команду?

Я не бачу можливим, що хтось просто нав’яже кандидатуру, яку я буду змушений взяти на роботу в агенцію

– Усі рішення щодо команди, яка буде працювати в агенції, ухвалюються фінально мною. Але не одноосібно. Тобто до того є перевірка з боку HR, є перевірка з боку hotline, перевірка з боку безпосереднього керівника, є тестування, тощо. Але фінальне рішення щодо призначення людей залежить від мене. Відповідно, я не бачу можливим, що хтось просто нав’яже кандидатуру, яку я буду змушений взяти на роботу в агенцію, а далі вона буде робити казна-що. Тобто я так точно не працюю.

– Чому агенція досі не запустилася? Чи хтось гальмував процес?

– Я не можу сказати, чи був якийсь намір злочинний щодо того, щоб гальмувати запуск цієї агенції для того, щоб провести всі тендери цього року на всю суму і вичерпати відповідні бюджети. А це по факту сталося. Якби агенція запустилася раніше, то принаймні сума у 20-25 мільярдів зі всіх 90 мільярдів, які передбачаються за цією програмою на рік, були би, напевне, вже проторговані агенцією. І я маю обґрунтовану думку щодо того, що вони були би проторговані інакше, за іншими сумами, показниками тощо.

– А хто і коли вам запропонували цю посаду? Чи це був сам Олексій Резніков, чи хтось інший?

– Це була ініціатива громадянського суспільства. Ми зустрілися (з Резніковим – ред.). Я запропонував бачення щодо створення окремої професійної закупівельної агенції, яка має перебрати на себе виконання політики Міноборони, зі свого боку, має сфокусуватися на тому, що має і робити міністерство, а саме: формувати політики, контролювати їхнє виконання, а не виконувати самостійно. Міністром попереднім це було підтримано. І, відповідно, ми почали працювати над тим, щоб зростити агенцію. З березня місяця ми готуємо запуск цієї закупівельної агенції. Це затягнулося. Затягнулося на довший термін, ніж воно планувалося, ніж воно фігурувало у попередніх документах, як от дорожня карта та план заходів на її виконання. Бо ми вказували червень-липень місяці цього року як таймлайн для запуску. А по факту ми у вересні іще не запустилися.

– Ви якось згадували, що Резнікову про вас казали, що ви – «негнучкий».

– Щодо того, що міністру Резнікову казали про мене різні речі? Я був з ним на зв’язку. Якщо він хотів у мене щось спитати, то він питав. Але не можу сказати, що ця комунікація була вельми ефективною.

– А за цей час, поки триває цей період підготовки до вашого призначення, але вже ваше ім’я звучало в певних колах, чи стикалися ви з тиском від людей, які, можливо, незацікавлені у нових підходах у міністерстві і незацікавлені у прозорих закупівлях?

Немає сенсу на мене тиснути

– Не стикався. Річ в тім, що, я думаю, досить відомо, що немає сенсу на мене тиснути. Воно буде дорожче коштувати людині, яка спробує так тиснути.

Інша стратегія є більш ефективною, як виявилося. Тобто це просто таке заочне гальмування, зволікання, не пропускання документів, десь утворення якихось штучних перепон, додаткових нарад по питаннях, які вже були кільканадцять разів обговорені. Ось ця стратегія є більш ефективною. Їй складно щось протиставити. Тому що коли немає політичної волі, то все це досить йде повільно. Зараз, я сподіваюся, з призначенням нового міністра, дійсно, політична воля з’явиться. Тому що основний суспільний запит до Міноборони якраз таки полягає у реформі закупівель.

Сподіваюся, з призначенням нового міністра політична воля з’явиться. Тому що основний суспільний запит до Міноборони якраз таки полягає у реформі закупівель

– Якщо говорити про призначення нового міністра Рустема Умєрова, чи це випадковість, що ви разом будете працювати в МО? Що вас пов’язує?

– Це дійсно випадковість. Я розумію, що міністр Резніков насправді моїм призначенням, скоріше, вже на тому етапі знав, що він скоро не буде міністром. І цей його крок був спрямований не на порятунок себе на цій посаді, а, скоріше, на те, щоб забезпечити собі хороший репутаційний спадок на призначення вже на чергові посади, на які, я так розумію, він зараз має певні види, якщо так можна сказати.

І я не знав про те, що готується така досить швидка заміна міністра. І коли вже був підписаний наказ про моє призначення, міністр Резніков зібрав пресконференцію, де він про це оголосив. Тоді вже через деякий час мені стало відомо про те, що готується його заміна. Про те, що на заміну міністра Резнікова готується кандидатура Рустема Умєрова.

Я знаю пана Рустема досить давно

Я знаю пана Рустема досить давно. Я знаю його досить добре. Я знаю те, які у нього є стилі роботи. Він є своєрідним, він є йому притаманним і він є таким, що, я сподіваюся, наша співпраця в межах запуску цієї агенції, в цілому з закупівельної реформи буде ефективною.

– Пан Резніков пішов з посади, зокрема, через низку корупційних скандалів в медіа. Чи ви передбачаєте, знову ж таки, подібну критику також і на свою адресу?

Я не планую закуповувати яйця по 17 гривень

– Чи я передбачаю таку критику, що я буду скуповувати яйця по 17 гривень? Я думаю, що ні. Бо я не планую закуповувати яйця по 17 гривень. Ми в принципі плануємо будувати абсолютно інші закупівельні стратегії, які в принципі унеможливлюють такі явища. Я колись, коли аналізував те, як закуповує Міноборони. Щонайменше це міністерство виступало дуже непрофесійним закупівельником. Тобто це «сирі» контракти, які дозволяють дуже велику дискрецію для замовника і для постачальника, що не прописано у контракті. І це все, відповідно, залишається на розсуд виконавців цього контракту.

Так ось, ми в принципі не плануємо укладати «сирі» контракти, щоб алгоритмічно унеможливити ті явища, які були притаманні Міноборони донедавна.

– Чи міністр Резніков має нести відповідальність?

– Я так розумію, що політичну відповідальність він якраз таки вже поніс. Учора його було звільнено з посади. Я не впевнений, що він її поніс так, як, напевне, він її мав би понести. Тому що якось реакція народних депутатів на його звільнення була якоюсь, як на мене, надто урочистою як для людини, яка в сенсі управлінському, як на мене, не впоралася.

Тому чи він має нести іншу відповідальність, я маю на увазі кримінальну відповідальність у межах кримінального процесу, згідно Кримінального кодексу? Не знаю. Це мають встановити правоохоронні органи.