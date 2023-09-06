Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони

Верховна Рада підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Про це повідомив народний депутат, член фракції «Голос» Ярослав Железняк.



«За» проголосували 338 депутатів.

Також про це повідомив депутат Олексій Гончаренко з фракції «Європейська солідарність».

Раніше Железняк інформував, що процедура призначення нового міністра відбувалася без присутності президента, кандидатуру Умєрова представив депутат Федір Веніславский, який є представникам президента в Раді.

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Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Повідомляється, що комітет підтримав кандидатуру Умєрова одноголосно.

5 вересня Верховна Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова, а також Рустема Умєрова з посади очільника Фонду держмайна.