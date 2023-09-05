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У комітеті ВР із нацбезпеки підтримали призначення Умєрова міністром оборони

Рустем Умєров за крок до призначення очільником Міноборони України

Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України, повідомили членкині комітету, депутатки Ірина Фріз та Соломія Бобровська у фейсбуці.

Повідомляється, що комітет підтримав кандидатуру Умєрова одноголосно.

3 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Вранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку, а Умєров зі свого боку – заяву про відставку з посади голови Фонду держмайна.

На пленарному засіданні 5 вересня Рада підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони та звільнення Умєрова із займаної ним посади керівника ФДМ. На сайті парламенту вже опублікували проєкт постанови про призначення Умєрова на посаду міністра оборони. Подання вніс президент.

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