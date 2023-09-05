Верховна Рада підтримала звільнення Резнікова з посади голови Міноборони

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України – про це повідомили народні депутати, зокрема, Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») та Ярослав Железняк («Голос») 5 вересня.

«Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України. За – 327», – заявив Железняк.

За його словами, народні депутати розглянуть призначення новим міністром Рустема Умерова завтра.

Проєкти постанов про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України і про звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна були опубліковані на сайті парламенту 4 вересня.

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4 вересня Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України. За його словами, «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Зеленський заявив, що зараз очолити Міноборони має Рустем Умєров. Президент очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури.

Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.