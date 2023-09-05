Стефанчук: до Ради надійшла заява Піщанської про звільнення з посади голови АМКУ

Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ), повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшла заява від голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської про звільнення з посади. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні», – написав він у фейсбуці.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у телеграмі написав, що надійшла заява про звільнення голови АМКУ – опрацьовуємо в комітеті та виносимо до зали. Він додав, що наступного дня опрацьовуємо та призначаємо Павла Кириленко (нинішнього очільника Донецької ОВА) на посаду голови АМКУ.

Арахамія наголосив, що посада голови ФДМУ поки що залишається без призначення.



«На ФДМУ її (Піщанську) не призначають, тому що Піщанська відмовилась. Розглядається інший кандидат», – написав у телеграмі народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України. За його словами, «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Зеленський заявив, що зараз очолити Міноборони має Рустем Умєров, який нині очолює Фонд держмайна. Згодом з'явилася інформацію, що ФДМУ може очолити Піщанська.

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Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.