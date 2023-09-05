Придатність до військової служби: Міноборони опублікувало роз’яснення щодо змін у переліку хвороб

Міністерство оборони України роз’яснило зміни у переліку хвороб, що визначають ступінь придатності до військової служби. Роз’яснення у телеграмі опублікував Military Media Center – медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.



«Нововведення (у переліку хвороб) викликали жваве обговорення, часто неточні трактування, перекручування теми. І тут не обійшлося без втручання російських підрозділів ІПСО», – зауважила у телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За даними відомства, перелік кількості хвороб по суті не змінився, він побудований на міжнародній класифікації хвороб «десятого перегляду», оскільки у розкладі хвороб лишилися ті хвороби, за якими військові визнаються придатними, обмежено придатними чи непридатними.

«Нинішні зміни рекомендують лікарям однаково трактувати положення про військово-лікарську експертизу, аби мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо придатності. Щодо осіб, які призиваються на військову службу з хронічними захворюваннями, то такі люди і до внесення змін служили у ЗС України на різних посадах. Зокрема, в підрозділах забезпечення, в навчальних центрах. Є приклади, коли такі військовослужбовці проходили службу і в інших військових підрозділах», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадують, що ВЛК (військово-лікарські комісії) ухвалюють рішення індивідуально – придатний, обмежено придатний, непридатний.

«Якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє за станом здоров’я проходити військову службу, то таку людину не можуть мобілізувати до війська. Якщо є захворювання, які перебувають в довготривалій ремісії (3–5 років) і це підтверджено лабораторними дослідженнями, то буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний. У такому випадку приймається постанова про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю», – пояснюють у відомстві.

У серпні Міністерство оборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби. Деякі ЗМІ написали, що через ці зміни мобілізованих в Україні стане більше. У міністерстві це твердження не підтверджують, і не спростовують