Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Також звільнена голова АМКУ

Верховна Рада погодила звільнення голови Фонду державного майна Рустема Умєрова, повідомили народні депутати, серед них Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, 5 вересня.

Гончаренко оприлюднив фото результатів голосування, за якими звільнення Умєрова підтримали 302 народних депутати.

«Шлях до посади міністра оборони відкритий», – прокоментував він.

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Крім того, парламент погодив звільнення голови Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську – за це проголосували 306 законодавців.

Железняк повідомив, що під час доповіді Піщанської спитав у неї, чи пропонували їй замінити Умєрова на чолі Фонду держмайна. Посадовиця не заперечила і не підтвердила це припущення.

Про те, що Піщанська подала заяву про відставку, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 5 вересня.

Раніше 5 вересня Верховна Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова. Очікується, що його замінить Рустем Умеров, який досі очолював Фонд держмайна.