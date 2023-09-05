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Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Також звільнена голова АМКУ

Звільнення Рустема Умерова підтримали 302 народних депутати

Верховна Рада погодила звільнення голови Фонду державного майна Рустема Умєрова, повідомили народні депутати, серед них Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, 5 вересня.

Гончаренко оприлюднив фото результатів голосування, за якими звільнення Умєрова підтримали 302 народних депутати.

«Шлях до посади міністра оборони відкритий», – прокоментував він.

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Крім того, парламент погодив звільнення голови Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську – за це проголосували 306 законодавців.

Железняк повідомив, що під час доповіді Піщанської спитав у неї, чи пропонували їй замінити Умєрова на чолі Фонду держмайна. Посадовиця не заперечила і не підтвердила це припущення.

Про те, що Піщанська подала заяву про відставку, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 5 вересня.

Раніше 5 вересня Верховна Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова. Очікується, що його замінить Рустем Умеров, який досі очолював Фонд держмайна.

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