Юлія Федів згодна на посаду міністра культури – заступниця голови фракції «Слуга народу»

Колишня директорка «Українського культурного фонду» (УКФ) Юлія Федів згодна стати міністром культури України, на посаду якого вона є кандидаткою. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») розповіла народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що це призначення може відбутися вже у вересні.

«Юлії Федів цікаво, я з нею спілкувалась. Це амбітна така ціль. З іншими людьми я особисто не спілкувалась, тому не можу дати ніяких підтверджень. Під час найближчих засідань Верховна Рада, очевидно, не буде приймати інших кадрових рішень (окрім голосування за призначення Рустема Умєрова міністром оборони України – ред.), але це не означає, що не будуть кадрові рішення прийматись на наступних. Ще у вересні можуть бути інші призначення», – каже Кравчук.

Наразі Юлія Федів своє можливе призначення на посаду міністра культури ще не коментувала.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада відправила Олександра Ткаченка у відставку з посади Міністра культури й інформаційної політики. Таке рішення підтримав 321 депутат.

Кабінет міністрів України на засіданні 28 липня призначив тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури й інформаційної політики Ростислава Карандєєва.