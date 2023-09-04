До Ради надійшла заява Умєрова про відставку з посади голови Фонду держмайна – Стефанчук

Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади голови Фонду державного майна України, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Стефанчук додав, що цю заяву Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні.

Рустем Умєров очолив Фонд державного майна у вересні минулого року.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України. За його словами, «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Зеленський заявив, що зараз очолити Міноборони має Рустем Умєров. Президент очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури.

Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.

4 вересня Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони.