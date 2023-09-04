НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів з врахуванням безпекових аспектів

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Реєстр було закрито на початку повномасштабного вторгнення Росії.



Водночас, як зауважують у НАЗК, існує значний суспільний інтерес до відкриття даних реєстру, відсутність доступу до цієї інформації значно ускладнює діяльність державних органів, зокрема, під час призначення претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель.

В агентстві зазначають, що, відновивши доступ до реєстру, врахували безпекові аспекти. Зокрема, НАЗК отримало від Міноборони відповідь про відсутність ризиків у відновленні доступу до реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи та посади.

«Відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані реєстру декларацій», – сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК очікують ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту №9534 щодо відновлення електронного декларування статків посадовців.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Вже у вересні 2022-го голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував законопроєкт, який має відновити е-декларування. У липні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9534