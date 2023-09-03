Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування статків посадовців і депутатів в Україні.



«Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в твіттері представництва послів G7.

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У липні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9534 щодо відновлення електронного декларування під час воєнного стану.



Як заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин у коментарі агенції «Укрінформ», Рада планує ухвалити цей закон до початку жовтня. Наразі до законопроєкту подано 567 правок.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Вже у вересні 2022-го голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував законопроєкт, який має відновити е-декларування.