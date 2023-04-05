Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки презентували в Києві

Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки презентували у середу в Києві. Новації документа розповіли керівники Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Акцент Державної антикорупційної програми (ДАП) та Антикорупційної стратегії роблять на унеможливленні корупції на рівні формування державної політики у 15 пріоритетних сферах суспільного життя, де найчастіше українці стикаються із корупцією, пояснює Андрій Вишневський, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

«На відміну від попередньої стратегії, нова стратегія до 2025 і державна антикорупційна програма вперше містять компонент, який пов’язаний з запобіганням корупції в різних секторах державної політики. І в цьому є новизна, в цьому є особливість. Державна політика в конкретних сферах суспільного життя, в конкретних сферах економіки, має бути такою, аби мінімізувати можливості для недоброчесних чиновників, недоброчесних представників бізнесу (такі, на жаль, є), для недоброчесних громадян вступати в корупційні стосунки», – зазначив заступник голови НАЗК.

Загалом, як йшлося у презентації, Державна антикорупційна програма спрямована на вирішення 73 важливих проблем, визначених Антикорупційною стратегією. Також від неї очікують досягнення 272 результатів. Понад тисячу заходів, які передбачає програма, виконуватимуть понад 90 органів влади. більшість із них покладено на НАЗК, Мін’юст, Мінекономіки, Мінфін, Міноборони, МОЗ.

«Державна антикорупційна програма це не документ НАЗК, НАБУ чи САП. Це документ, який стосується усієї системи державної влади України і кожен в цьому документів має конкретні завдання, має конкретні строки досягнення виконання цих завдань», – пояснив заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.

Відстежити результати виконання Державної антикорупційної програми можна буде онлайн, розповів голова НАЗК Олександр Новіков. Агентство планує запустити спеціальну інтерактивну інформаційну систему, яка дозволить усім охочим в режимі онлайн контролювати і координувати процес реалізації ДАП. У виконанні програми виконавцям допомагатиме НАЗК, яке також буде моніторити і давати оцінку реалізації Антикорупційної стратегії та ДАП в цілому.

«Ми забезпечимо функціонування відкритого порталу, де кожен громадянин України, кожен журналіст буде бачити, як той чи інший орган влади і в першу чергу керівник органу влади реалізовує Державну антикорупційну програму і будує справедливість в країні. У разі невиконання заходів, я, як голова НАЗК, можу внести припис тому чи іншому міністру і навіть прем’єру щодо невиконання заходів Державної антикорупційної програми. Для ЄС, для МВФ і для НАТО питання імплементації заходів Державної антикорпрограми на 2023-2025 роки є питанням відповідності критеріям України для вступу в ці організації. Тому, очевидно, що це пріоритет і для президента, і для парламенту і для уряду», – наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

Як результат виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, у НАЗК сподіваються на зниження толерантності суспільства до корупції, прискорення економічного зростання через цифровізацію, детінізацію економіки. У НАЗК підрахували, у разі повної реалізації програми, щороку суспільство заощадить близько 200 мільярдів гривень.

Раніше, 4 березня Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки затвердив Кабінет Міністрів. Програма – це комплекс конкретних антикорупційних заходів, які спрямовані на виконання Антикорупційної стратегії. Текст ДАП був оприлюднений на сайті уряду 13 березня.