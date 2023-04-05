Повернення декларування статків немає в порядку денному нардепів на найближчі тижні – Корнієнко

Законопроєкт про відновлення декларування не розглядатимуть найближчими тижнями – про це на брифінгу журналістам повідомив віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час презентації антикорупційної програми Національного агентства з питань запобігання корупції, передає кореспондент Радіо Свобода.

Заступник голови парламенту заявив, що потрібно опитати керівників усіх фракцій щодо настроїв, тому в найближчі тижні цього законопроєкту в порядку денному нардепів немає.

«Декларування було зупинене на початку війни, коли ми не знали, як це буде. Зараз ми розуміємо, що можливість декларування є і люди декларуються, готують декларації, подають», – пояснив Олександр Корнієнко.

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Водночас на запитання журналістів, чи справді нардепи не хочуть, аби декларації були відкритими, і готові голосувати лише в обмін на те, що журналісти їх не побачать, віцеспікер не відповів, лише коротко зазначив:

«Я не можу вам сказати думку 404 народних депутатів. Настрої різні».

Днями стало відомо, що Україна зобов’язалася відновити обов’язкове декларування статків чиновників до кінця липня 2023-го року. Це одна з умов меморандуму із Міжнародним валютним фондом, текст якого оприлюднили 31 березня. Цей документ визначає умови отримання Україною найбільшого кредиту, який МВФ коли–небудь видавав країні, що перебуває у стані високоінтенсивної війни. Мова про 15,6 мільярдів доларів.

Парламент не має жодних обмежень, аби прийняти закон про повернення електронного декларування вже до кінця весни, - в цьому переконаний Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голос». Каже, профільний комітет вже розглянув документ і рекомендував ухвалити у першому читанні.

«Нам МВФ дав час до літа. Я не вважаю, що нам треба затягувати. Нам, як країні, яка максимально потребує, з одного боку, суспільству показувати, що ми готові боротися з корупцією, з іншого боку – міжнародним партнерам, що ми готові контролювати бюджет. Можна приймати у першому читанні хоча б у травні, якщо не в квітні, хоча обмежень для того, щоб прийняти на найближчому засіданні, жодних немає. А в цілому приймати до кінця травня і повертати НАЗК ключові функції: гарантувати те, що жодна копійка із державного бюджету... не прилипає до брудних рук частини чиновників наших», – зазначив Ярослав Юрчишин.

Повністю готове до поновлення декларування і перевірок декларацій Національне агентство з питань запобігання корупції. У відомстві підтримують зобов’язання перед МВФ і зазначають: хоч кількість добровільно поданих декларацій збільшується, найбільш високопоставлені посадовці з подачею не поспішають, зазначає голова НАЗК Олександр Новіков.

«Всього подано до 400 тисяч декларацій з 800 тисяч загальної кількості декларацій, але серед топ–чиновників буквально тільки десятки. Кубраков, Резніков і Шкарлет з міністрів подали декларації, з заступників керівника Офісу президента – Татаров, Сибіга і Шурма. Інші високопосадовці Офісу президента та міністри декларації на сьогодні не подали», – заявив Олександр Новіков і додав: ці цифри щодо декларацій 2021-го року. Декларації за 2022-ий ще не подав ніхто.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Вже у вересні 2022-го голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував законопроєкт, який має відновити е-декларування, однак до його розгляду депутати досі не дійшли.

Також українці зареєстрували петицію про відновлення декларування статків посадовців і депутатів. У лютому 2023-го вона набрала необхідні 25 тисяч голосів. На петицію відповів президент Володимир Зеленський, нагадавши про законопроєкт №8071, який, зокрема, має на меті відновлення обов’язку подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.