Наразі нікому з посадовців Харківської ОВА не повідомляли про підозру – Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував обшуки Національного антикорупційного бюро в приміщеннях обласної влади 5 квітня.

«Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі», – написав він у своєму Телеграмі.

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За словами Синєгубова, в разі виявлення порушень законодавства «будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи».

Причину обшуків Синєгубов не назвав.

Раніше Харківська ОВА заявила про обшуки в приміщеннях адміністрації 5 квітня.

НАБУ згодом підтвердило слідчі дії, заявивши, що вони «санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства». Інших деталей Бюро не повідомляє для збереження таємниці досудового розслідування.