Харківська обласна влада повідомляє про слідчі дії НАБУ

У Харківській обласній військовій адміністрації тривають обшуки – інформацію про це підтвердила пресслужба ОВА 5 квітня.
«Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку», – йдеться в повідомленні.
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Адміністрація додає, що «максимально та всебічно співпрацює з НАБУ» і надає його детективам запитувані документи та інформацію.
Раніше медіа повідомляли про обшуки в керівництва Харківської ОВА через ймовірне розкрадання гуманітарної допомоги.
НАБУ наразі публічно не повідомляло про слідчі дії.
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