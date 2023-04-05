Харківська обласна влада повідомляє про слідчі дії НАБУ

У Харківській обласній військовій адміністрації тривають обшуки – інформацію про це підтвердила пресслужба ОВА 5 квітня.

«Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Омелян заявив, що Верховний суд остаточно його виправдав у справі про збитки бюджету

Адміністрація додає, що «максимально та всебічно співпрацює з НАБУ» і надає його детективам запитувані документи та інформацію.

Раніше медіа повідомляли про обшуки в керівництва Харківської ОВА через ймовірне розкрадання гуманітарної допомоги.

НАБУ наразі публічно не повідомляло про слідчі дії.