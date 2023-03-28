Омелян заявив, що Верховний суд остаточно його виправдав у справі про збитки бюджету

Верховний суд остаточно закрив справу проти колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна – про це Омелян повідомив 28 березня.

«Сьогодні Верховний Суд поставив остаточну крапку в спекуляціях НАБУ!... Щодо моєї справи: рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Ексурядовець також закликав Національне антикорупційне бюро, яке розслідувало справу проти нього, до публічних вибачень і внутрішньої перевірки.

НАБУ наразі справу не коментувало.

Читайте також: Одному з фігурантів справи ексголови ФДМ призначили заставу – прокуратура

Вищий антикорупційний суд виправдав Омеляна в жовтні 2021 року.

У червні 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Омеляну про підозру у справі про недоотримання в бюджет 30,5 млн грн через «незаконні дії» експосадовця. У серпні НАБУ завершило розслідування і відкрило матеріали слідства для ознайомлення. Сам Володимир Омелян, коментуючи раніше справу, заявив, що знизив на 20 відсотків портові збори для збільшення товарного вантажопотоку, завдяки чому морська галузь продемонструвала ріст.

Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана у 2016-2019 роках.