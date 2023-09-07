Під час представлення нового міністра оборони Зеленський говорив про довіру і «бажаний результат»

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова.



«Довіра – це дуже важливо. З цієї довіри починається робота і, напевно, втраченою довірою все закінчується. Тому я не вперше представляю міністра оборони. Вважаю, що сьогодні суспільство перебуває в дуже складній емоційній ситуації. Бути максимально прозорими і максимально не втратити довіри – це міцність для всього сектору і буде одним з пріоритетів нового міністра. Я не думаю, що є багато часу, бо зустрічають завжди з оплесками, а проводжають по-різному. Тому глибоко реформувати і робити конкретні кроки я радив робити швидко, інакше цей термін – довіри – моє піти », – сказав він під час представлення.



«Вам сьогодні, Рустем, дуже довіряють всі. Думаю, цього достатньо для того, щоб з вашими навичками забезпечити той бажаний результат, якого сьогодні, на жаль, не вистачає. Бережіть, будь ласка, воїнів», – додав президент.

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Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Його попередник – Олексій Резніков – подав у відставку після заяви Володимира Зеленського про намір замінити міністра оборони України.

Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.