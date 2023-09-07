Столтенберґ про контрнаступ ЗСУ: «це важкі бої, але рухаються вперед»

Україна «повільно набирає позиції» у своєму контрнаступі, незважаючи на важкі бої, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.



«Українці поступово завойовують позиції. Це важкі бої, але вони змогли прорвати оборону російських військ. І вони рухаються вперед», – сказав Столтенберґ, якого цитує CNN.

Виступаючи перед членами Європейського парламенту, він сказав, що підтримка союзників по НАТО допомогла розпочати український контрнаступ, який зараз починає приносити плоди.

Генштаб ЗСУ 7 вересня повідомив про успіх українських військових в районах південніше Роботиного та західніше Вербового на південному фронті.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 3 вересня підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.