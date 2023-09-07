Генштаб: ЗСУ «мають успіх» в районах Роботиного і Вербового

Українські війська досягають успіху в контрнаступі на південному фронті, повідомляє медійний майданчик Сил оборони 7 вересня з посиланням на речника Генерального штабу Збройних сил Андрія Ковальова.

За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

«У ході ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах, сказав речник», – цитує медійний майданчик.

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Генеральний штаб ЗСУ 5 вересня повідомив про успіх українських військових в напрямку Роботине-Новопрокопівка Запорізької області. За даними штабу, Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника.

На початку вересня представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ЗСУ домоглися «певного успіху в районі другої лінії оборони Росії».