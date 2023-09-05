Генштаб: українські військові мали успіх в напрямку Новопрокопівки Запорізької області

Українські військові мали успіх в напрямку Роботине-Новопрокопівка Запорізької області, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут – противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви, додають у Генштабі.

За повідомленням, на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки, важкі бої тривають.

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Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.

На початку вересня представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ЗСУ домоглися «певного успіху в районі другої лінії оборони Росії».

У серпні стало відомо про звільнення Роботиного. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України 23 серпня повідомили, що встановили український прапор над будівлею зруйнованої школи у Роботиному.