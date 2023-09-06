ЗСУ продовжують просуватися південніше від Бахмута – Генштаб

Українські війська продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомив речник речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук 6 вересня.

«На напрямку Роботине – Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – заявив він.

За повідомленням, на Бахмутському напрямку Сили оборони «продовжують наступ південніше міста Бахмут».

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Генеральний штаб ЗСУ 5 вересня повідомив про успіх українських військових в напрямку Роботине-Новопрокопівка Запорізької області. За даними штабу, Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника.

На початку вересня представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ЗСУ домоглися «певного успіху в районі другої лінії оборони Росії».