Українські війська продовжують наступ на захід Запорізької області – ISW

Українські війська продовжують наступ на захід Запорізької області, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Інститут, посилаючись на геолокаційні кадри від 5 вересня, пише, що російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного, це вказує на те, що українські війська просунулися в район поблизу населеного пункту, який раніше контролювали російські війська.

За даними ISW, геолокаційні кадри показують, що українські сили також просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового (приблизно 10 км на схід від Роботиного).

«Дані геолокації на північний захід від Вербового свідчать про те, що українські сили просуваються вздовж лінії російських укріплень, яка проходить у населений пункт. Українські військові джерела також підтвердили, що українські сили досягли успіху на напрямках Роботине — Новопрокопівка на південь від Оріхова», – йдеться у звіті.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські контрнаступальні дії в районі межі Донецької та Запорізької областей, ймовірно, зможуть стиснути частини 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) і не дати їм передислокуватися на критичні ділянки фронту в західній Запорізькій області.



В ISW припускають, що підрозділи 247-го полку ВДВ РФ продовжують перебувати в районі заходу Донецької та сходу Запорізької області, незважаючи на заяви відомого російського джерела наприкінці серпня, що деякі підрозділи воюють у районі Роботиного.

Генеральний штаб ЗСУ 5 вересня повідомив про успіх українських військових в напрямку Роботине-Новопрокопівка Запорізької області. За даними штабу, Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 3 вересня підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.

На початку вересня представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ЗСУ домоглися «певного успіху в районі другої лінії оборони Росії».

У серпні стало відомо про звільнення Роботиного. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України 23 серпня повідомили, що встановили український прапор над будівлею зруйнованої школи у Роботиному.