У ЗСУ розповіли про ситуацію з російськими кораблями в Чорному морі

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі дев'ять кораблів, серед них є ракетоносій, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«Станом на 9:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, з них 1 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель», – йдеться у повідомленні.

Водночас Сили оборони півдня близько 10:00 додали, що Росія завела ракетоносії в пункти базування.

Вночі 6 вересня в усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу, яка тривала майже дві години. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, українські військові знищили 23 з 33 повітряних цілей противника. У Києві та на Київщині працювала ППО.

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20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Москва, попри докази і свідчення, продовжує заперечувати свої атаки по цивільних в Україні.