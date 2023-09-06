Київ зазнав комбінованої ракетної атаки РФ, усі повітряні цілі знищені – КМВА

Київ зазнав комбінованої ракетної атаки військ РФ, усі повітряні цілі знищені, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.



«Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно, балістичного. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО», – написав у телеграмі начальник КМВА Сергій Попко.



За останніми даними, у Києві без жертв та руйнувань.

Близько 4:40 в Україні оголосили про повітряну тривогу, яка тривала майже дві години. У Києві та на Київщині працювала ППО.

Крім того, вночі 6 вересня російські війська протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, загинула людина, повідомила місцева влада.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Москва, попри докази і свідчення, продовжує заперечувати свої атаки по цивільних в Україні.