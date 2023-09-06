Війська РФ протягом майже трьох годин атакували Одещину, загинула людина – влада

Російські війська протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні», – написав він у телеграмі.

Кіпер додав, що у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі, пошкоджені об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

У липні після заяви про припинення дії зернової угоди Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

В останні дні Москва атакує інфраструктуру Подунав’я.