Президент Румунії запевняє, що жоден безпілотник чи його частина не впав на території країни

Президент Румунії, країни-члена НАТО, Клаус Йоганніс повторив тези Міністерства оборони цієї країни про те, що жоден безпілотник, зокрема – російський, не впав на території Румунії, як про це заявляла влада України.

«Я можу вам сказати, що жоден безпілотник, жодна інша частина будь-якого пристрою не досягла Румунії. Ми повністю контролюємо наш національний простір. Я перевірив абсолютно все і можу заспокоїти населення. Ніщо не досягло Румунії», – сказав Йоганніс.

Йоганніс також додав, що румунська влада «уважно» стежить за атаками, які відбуваються за кількасот метрів від кордону України з Румунією.

«Сьогодні були атаки, за 800 метрів від нашого кордону, були здійснені перевірки. Так це дуже, дуже близько. Проте ми напоготові, і в НАТО ми дуже добре захищені. Я можу сказати те, що вже казав раніше, – Румунія отримує переваги від надзвичайно сильних гарантій безпеки», – заявив Йоганніс.

4 вересня українська влада заявила, що російський безпілотник впав на територію Румунії після атак РФ на порт Ізмаїл. В МЗС України навіть заявили про готовність надати відповідні фотодокази. Але влада Румунії інформацію заперечує. Міністр оборони Ангел Тілвар заявив, що «жодного разу засоби нападу, застосовані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз території або територіальним водам Румунії».

Це не перший інцидент, коли російські ракети падають у простір НАТО.

Наприкінці квітня Міністерство оборони Польщі повідомило, що в місті Замость неподалік Бидгоща знайдено «залишки невпізнаного військового об’єкта». За даними польських ЗМІ, найімовірніше, це була російська ракета, запущена з території Білорусі в бік України ще в середині грудня минулого року. Якраз тоді під час масованого обстрілу України на радарах був зафіксований об’єкт, що прилетів до Польщі з Білорусі. За повідомленнями, його втратили з поля зору біля міста Бидгоща, а подальші пошуки не дали результатів. Саме в цьому районі згодом знайшли уламки ракети, схожої на російську Х-55. Польська армія таких ракет на озброєнні не має.

Коментуючи той інцидент, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що військові йому про це не доповіли.