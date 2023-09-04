У МЗС заявили, що під час атаки РФ по Одещині «шахеди» впали на території Румунії. Бухарест не коментує

Міністерство закордонних справ України заявляє, що під час нічної атаки РФ по Одещині російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.



«За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії. Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», – написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці в фейсбуці.

Дипломатичне відомство закликає партнерів «прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав».



Державна прикордонна служба України наразі публічно не повідомляла про падіння «шахедів», запущених військами РФ, на території Румунії, яка є країною-членом НАТО.

Міноборони Румунії також наразі не повідомляло про це.

Бухарест, коментуючи попередню атаку РФ на Одещину, заявив, що засоби нападу, які використовує РФ, «жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії». Ця заява Міноборони Румунії була оприлюднена 3 вересня.

Вночі 4 вересня російські війська вкотре атакували Одещину. За даними місцевої влади, внаслідок багатогодинної атаки дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі Подунав’я є влучання – у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія вночі 32 ударними БПЛА Shahed-136/131 атакувала Одещину та Дніпропетровщину. Українські військові знищили 23 БПЛА.